Lopott kerékpárok tulajdonosait keresi a rendőrség

A rendőrség kéri, hogy akik a mellékelt képek alapján felismerik a bicikliket, jelentkezzenek a Gyulai Rendőrkapitányságon. A tulajdonosoknak be kell mutatniuk a vázszámot tartalmazó adásvételi szerződést vagy a tulajdonjogot bizonyító egyéb iratot. Ha ilyennel nem rendelkeznek, tisztában kell lenniük a kerékpár márkájával, illetve azzal, hogy milyen feliratok vannak rajta. Meg kell mondaniuk azt is, hogy mikor, és honnan lopták el a biciklit.

A lopott bicikliket a rendőrség lefoglalta. Fotó: Békés vármegyei rendőrség

A kerékpárt előzetes egyeztetést követően lehet átvenni a gyulai kapitányságon (Gyula, Béke sugárút 51., telefonszám: +36(66)361-644.).