Hetven kilométerre menekült, mégis elfogták
Három helyen is bűncselekményt követett el egy férfi Magyarbánhegyesen. A lopásokat elkövető férfit a tetthelytől több mint 70 kilométerre fogták el a rendőrök.
Magyarbánhegyesen október 8-án reggelre betörtek egy üzletbe. A tettes a tároló ajtaját nyomta be és italok mellett közel százezer forint készpénzt vitt el. A helyi körzeti megbízottak adatokat gyűjtöttek, térfigyelő kamerák képeit elemezték, és azonosították a lopás elkövetésével gyanúsítható komádi férfit. Kiderült, hogy az üzlettel szomszédos templomnál is próbálkozott, a perselypénzhez akart hozzáférni, de nem tudta feltörni az ajtót – közölte a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Vésztőn kapták el a lopással gyanúsított férfit
A rendőrök keresni kezdték és megtudták, hogy kora délután Vésztőre indult, ott akarta meghúzni magát, de amikor leszállt a buszról, az ottani rendőrök már várták és elfogták. Közben egy újabb bejelentés is érkezett Magyarbánhegyesen. Azért kértek rendőri intézkedést, mert valaki átmászott egy ház kerítésén, betörte az épület egyik ablakát és szerszámgépeket vitt el onnan. A Vésztőn elfogott gyanúsított mindhárom bűncselekmény elkövetését beismerte, a nyomozók a lopott dolgokat lefoglalták tőle. A 46 éves komádi férfi ellen a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított.
