október 9., csütörtök

Dénes névnap

13°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lebukás

7 órája

Hetven kilométerre menekült, mégis elfogták

Címkék#férfi#rendőrség#bűncselekmény#lopás

Három helyen is bűncselekményt követett el egy férfi Magyarbánhegyesen. A lopásokat elkövető férfit a tetthelytől több mint 70 kilométerre fogták el a rendőrök.

Vincze Attila

Magyarbánhegyesen október 8-án reggelre betörtek egy üzletbe. A tettes a tároló ajtaját nyomta be és italok mellett közel százezer forint készpénzt vitt el. A helyi körzeti megbízottak adatokat gyűjtöttek, térfigyelő kamerák képeit elemezték, és azonosították a lopás elkövetésével gyanúsítható komádi férfit. Kiderült, hogy az üzlettel szomszédos templomnál is próbálkozott, a perselypénzhez akart hozzáférni, de nem tudta feltörni az ajtót – közölte a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A lopásokat elkövető férfit elfogták a rendőrök
Három lopást követett el a férfi Magyarbánhegyesen, végül Vésztőn fogták el a rendőrök. Fotó: Illusztráció: MW

Vésztőn kapták el a lopással gyanúsított férfit

A rendőrök keresni kezdték és megtudták, hogy kora délután Vésztőre indult, ott akarta meghúzni magát, de amikor leszállt a buszról, az ottani rendőrök már várták és elfogták. Közben egy újabb bejelentés is érkezett Magyarbánhegyesen. Azért kértek rendőri intézkedést, mert valaki átmászott egy ház kerítésén, betörte az épület egyik ablakát és szerszámgépeket vitt el onnan. A Vésztőn elfogott gyanúsított mindhárom bűncselekmény elkövetését beismerte, a nyomozók a lopott dolgokat lefoglalták tőle. A 46 éves komádi férfi ellen a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu