Gyanúsan viselkedett, gyorsan lebukott a klímatolvaj
Hamar lebukott a gyanúsan viselkedő férfi.
Egy felújítás alatt álló, használaton kívüli épületbe tört be egy férfi pénteken 10 óra körül. A klíma kültéri egységét, és egy klíma kompresszort próbált meg elvinni, de egy arra járó férfinek feltűnt a gyanúsan viselkedő idegen és hívta a rendőrséget. A Békéscsabai Rendőrkapitányság rendőreinek elismerte, hogy lopni akart.
Bűntetőeljárás indult ellene és a nyomozók vizsgálják azt is, hogy gyanúsítható-e más, hasonló bűncselekmények elkövetésével is.
