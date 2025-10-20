október 20., hétfő

Lopás

2 órája

Gyanúsan viselkedett, gyorsan lebukott a klímatolvaj

Hamar lebukott a gyanúsan viselkedő férfi.

Beol.hu
Rendőrkézen a gyanús férfi Forrás: Shutterstock

Fotó: James C Hooper

Egy felújítás alatt álló, használaton kívüli épületbe tört be egy férfi pénteken 10 óra körül. A klíma kültéri egységét, és egy klíma kompresszort próbált meg elvinni, de egy arra járó férfinek feltűnt a gyanúsan viselkedő idegen és hívta a rendőrséget. A Békéscsabai Rendőrkapitányság rendőreinek elismerte, hogy lopni akart.

Bűntetőeljárás indult ellene és a nyomozók vizsgálják azt is, hogy gyanúsítható-e más, hasonló bűncselekmények elkövetésével is.

 

 

