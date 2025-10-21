Nagyot nézett a tulaj, szinte nullára kipucolta a házat a tolvaj

Lopás
Több dolgot elloptak egy házból Kunágotán. A tulajdonos hétfőn hívta a rendőrséget azzal, hogy az elmúlt egy hétben feszíthették le a lakatpántot az épületről és vihették el a gáztűzhelyet, a gázpalackot és a kályhát. A melléképületből is tűntek el dolgok, terménydaráló, fűkasza és láncfűrész. A gyanú szerint a férfit egyik rokona lopta meg, a nőnél a terménydarálót megtalálták a rendőrök, a tűzhelyet, palackot, kályhát pedig állítása szerint kölcsönadta egyik ismerősének. A kevermesi nő ellen a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság lopás bűntett miatt indított eljárást.
