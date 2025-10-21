október 21., kedd

Orsolya névnap

17°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lopás

3 órája

Nagyot nézett a tulaj, szinte nullára kipucolta a házat a tolvaj

Címkék#gáztűzhely#bejelentés#lopás#gázpalack#eljárás#fűkasza

Már a hét elején akadt dolguk a rendőröknek.

Beol.hu
Nagyot nézett a tulaj, szinte nullára kipucolta a házat a tolvaj

Hamar elfogták a rendőrök Forrás: Shutterstock

Több dolgot elloptak egy házból Kunágotán. A tulajdonos hétfőn hívta a rendőrséget azzal, hogy az elmúlt egy hétben feszíthették le a lakatpántot az épületről és vihették el a gáztűzhelyet, a gázpalackot és a kályhát. A melléképületből is tűntek el dolgok, terménydaráló, fűkasza és láncfűrész. A gyanú szerint a férfit egyik rokona lopta meg, a nőnél a terménydarálót megtalálták a rendőrök, a tűzhelyet, palackot, kályhát pedig állítása szerint kölcsönadta egyik ismerősének. A kevermesi nő ellen a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság lopás bűntett miatt indított eljárást.


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu