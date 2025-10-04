október 4., szombat

Ferenc névnap

+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eljárás

1 órája

Engedély nélküli fegyverrel akart véget vetni az életének

Címkék#Békés Vármegyei Főügyészség#vadászfegyver#ügyészség#házkutatás#öngyilkossági kísérlet

Engedély nélkül tartott fegyverrel próbált végezni magával egy szeghalmi férfi. A történtek miatt az ügyészség lőfegyverrel visszaélés miatt állítaná bíróság elé.

Nyemcsok László

Lőfegyverrel visszaélés bűntette miatt indított eljárást a Szeghalmi Járási Ügyészség egy 58 éves, büntetlen előéletű szeghalmi férfi ellen, aki egy engedély nélküli fegyverrel akart véget vetni az életének – olvasható a Békés Vármegyei Főügyészség közleményében.

lőfegyverrel visszaélés, egy férfi kezei bilincsben
Lőfegyverrel visszaélés miatt indítottak eljárást egy szeghalmi férfi ellen. Illusztráció: Gettyimages

Lőfegyverrel visszaélés miatt kell felelnie

A férfi idén február 18-án délelőtt magához vette engedély nélküli maroklőfegyverét és a hozzá tartozó lőszereket, majd a Berettyó folyó Temesvári hídjához ment, ahol egy lövéssel megsebesítette magát. Ezt követően maga értesítette a rendőrséget. A férfinak ugyan volt engedélye vadászfegyverre, de tisztában volt vele, hogy az nem vonatkozik a megszerzett maroklőfegyverre és annak lőszereire.

Rengeteg lőszert találtak a lakásán

A rendőrségi intézkedés során a lakásán házkutatást tartottak, ahol további 216 darab, más típusú fegyverhez való lőszert találtak, amelyek tartására szintén nem volt engedélye.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Az ügyészség azt indítványozza, hogy a bíróság próbaidőre függessze fel a börtönbüntetését, kobozza el a lefoglalt fegyvert és lőszereket, valamint kötelezze a férfit a 255 ezer forintos bűnügyi költség megfizetésére.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu