Lőfegyverrel visszaélés bűntette miatt indított eljárást a Szeghalmi Járási Ügyészség egy 58 éves, büntetlen előéletű szeghalmi férfi ellen, aki egy engedély nélküli fegyverrel akart véget vetni az életének – olvasható a Békés Vármegyei Főügyészség közleményében.

Lőfegyverrel visszaélés miatt indítottak eljárást egy szeghalmi férfi ellen. Illusztráció: Gettyimages

Lőfegyverrel visszaélés miatt kell felelnie

A férfi idén február 18-án délelőtt magához vette engedély nélküli maroklőfegyverét és a hozzá tartozó lőszereket, majd a Berettyó folyó Temesvári hídjához ment, ahol egy lövéssel megsebesítette magát. Ezt követően maga értesítette a rendőrséget. A férfinak ugyan volt engedélye vadászfegyverre, de tisztában volt vele, hogy az nem vonatkozik a megszerzett maroklőfegyverre és annak lőszereire.

Rengeteg lőszert találtak a lakásán

A rendőrségi intézkedés során a lakásán házkutatást tartottak, ahol további 216 darab, más típusú fegyverhez való lőszert találtak, amelyek tartására szintén nem volt engedélye.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Az ügyészség azt indítványozza, hogy a bíróság próbaidőre függessze fel a börtönbüntetését, kobozza el a lefoglalt fegyvert és lőszereket, valamint kötelezze a férfit a 255 ezer forintos bűnügyi költség megfizetésére.