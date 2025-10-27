Eljárás
1 órája
Csak kocsikázni indult, de nem jutott messzire
Lopásnál intézkedtek a rendőrök.
Esze ágában sem volt elkérni a rokonától a járművet Forrás: Shutterstock
Rokona tudta és engedélye nélkül vitte el annak személyautóját egy férfi október 22-én éjszaka Sarkadon. A bejelentés után a rendőrök keresni kezdték a kocsit és néhány órával később meg is találták a vezetőjével együtt Békéscsabán, az egyik benzinkúton. A férfi ellen jármű önkényes elvétele bűntett gyanúja miatt indult bűntetőeljárás.
Ezt ne hagyja ki!Kábítószer
1 órája
Furcsa viselkedésük buktatta le a fogyasztókat, és a sapka is előkerült
