33 emelet, 754 lépcsőfok: Békés vármegyei tűzoltók is felértek a csúcsra

Az ország minden pontjáról érkeztek tűzoltók, hivatásos, önkéntes és létesítményi tűzoltók, hogy teljes felszerelésben, légzőkészülékkel és sisakban küzdjék le a 33 emeletet, azaz 754 lépcsőfokot. A lépcsőfutó-bajnokságot A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság október 11-én, a budapesti MOL Campusban rendezte meg.

Békés vármegyei tűzoltók a lépcsőfutó-bajnokságon. Fotó: Békés vármegyei Katasztrófavédelem

Hatalmas megpróbáltatás a lépcsőfutó-bajnokság

A MOL Campus 143 méter magas toronyépülete Magyarország legmagasabb irodaépülete. A versenyzőknek a rajttól a célig függőlegesen 133,5 métert kellett leküzdeniük, a védőfelszerelés sem könnyítette meg az útjukat, ugyanis ez egy 25 kilós plusz súlyt jelentett számukra. A feladat nemcsak állóképességet, hanem kitartást és fegyelmezettséget is igényelt.

A Békés vármegyei indulók pedig sikeresen teljesítették a távot

Összesen 133 egyéni versenyző és 35 csapat vett részt, köztük Békés vármegyét is több tűzoltó képviselte a megmérettetésen. A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól Makhadja Bence tűzoltó őrmester, a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságról Gulyás János címzetes tűzoltó főtörzsőrmester, valamint a Tótkomlósi Önkormányzati Tűzoltóságtól, Jeszenszky-Paulovics Zsolt állt rajthoz.

