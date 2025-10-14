október 14., kedd

Megpróbáltatás

40 perce

33 emelet, 754 lépcsőfok: Békés vármegyei tűzoltók is felértek a csúcsra

Címkék#lépcsőfok#MOL Campus#csúcs#bajnokság#tűzoltók#toronyépület#BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A békési tűzoltók kemény megpróbáltatáson vettek részt. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság október 11-én, a budapesti MOL Campusban rendezte meg az országos lépcsőfutó-bajnokságot.

Beol.hu

Az ország minden pontjáról érkeztek tűzoltók, hivatásos, önkéntes és létesítményi tűzoltók, hogy teljes felszerelésben, légzőkészülékkel és sisakban küzdjék le a 33 emeletet, azaz 754 lépcsőfokot. A lépcsőfutó-bajnokságot A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság október 11-én, a budapesti MOL Campusban rendezte meg. 

A lépcsőfutó-bajnokság Budapesten a Mol Campusban
Békés vármegyei tűzoltók a lépcsőfutó-bajnokságon. Fotó: Békés vármegyei Katasztrófavédelem

Hatalmas megpróbáltatás a lépcsőfutó-bajnokság

A MOL Campus 143 méter magas toronyépülete Magyarország legmagasabb irodaépülete. A versenyzőknek a rajttól a célig függőlegesen 133,5 métert kellett leküzdeniük, a védőfelszerelés sem könnyítette meg az útjukat, ugyanis ez egy 25 kilós plusz súlyt jelentett számukra. A feladat nemcsak állóképességet, hanem kitartást és fegyelmezettséget is igényelt.

A Békés vármegyei indulók pedig sikeresen teljesítették a távot

Összesen 133 egyéni versenyző és 35 csapat vett részt, köztük Békés vármegyét is több tűzoltó képviselte a megmérettetésen. A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól Makhadja Bence tűzoltó őrmester, a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságról Gulyás János címzetes tűzoltó főtörzsőrmester, valamint a Tótkomlósi Önkormányzati Tűzoltóságtól, Jeszenszky-Paulovics Zsolt állt rajthoz.

A Békés vármegyei indulók sikeresen teljesítették a távot, méltón képviselve a vármegyét az ország legmagasabb székházában megrendezett bajnokságon.

 

 

