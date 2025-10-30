Hamarosan már azért is jöhet a bírság, ha nincs meg ez a papír

Januártól lényeges változás lépett életbe az autósok számára. Módosult a járművek forgalomba helyezéséről szóló rendelet, amely immár lehetővé teszi, hogy az eredetileg halogénizzóval gyártott járművekben minősített LED-izzót is használjanak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy bárki otthon kicserélheti a fényszóróját. A szabályok szigorúak, és az ellenőrzéseknél a rendőrök mostantól egy új dokumentumot is kérhetnek.

Miért jó LED-izzót szerelni az autóba?

Azért jó LED-izzót szerelni az autóba, mert a korszerű változatok energiatakarékosabbak és hosszabb élettartamúak. A helyesen beállított és engedélyezett LED-es világítás nem vakítja el a szembejövőt, ugyanakkor jobb látási viszonyokat biztosít az autósnak – írja a teol.hu.

Kinek van engedélye Magyarországon LED-es termékekre?

Magyarországon LED-es termékek forgalmazására az OSRAM szerzett először hivatalos engedélyt.

LED-izzó: minősítő jel szükséges

Csak az a LED-izzó használható, amely szerepel a kompatibilitási listán. Az is pontosan meghatározott, milyen típusú lámpatestbe szerelhető be LED-izzó. A csomagoláson szereplő magyar minősítő jel – egy H betű és nyolc szám – mellett egy hétjegyű hologramos azonosító is található. Ezzel a kóddal a gyártó honlapján elvégezhető a termék azonosítása, majd a típushoz tartozó műbizonylatot le kell tölteni és kinyomtatni. Ezt a dokumentumot az autó papírjai között kell tartani, mert az igazoltatás során a rendőr elkérheti.

Ki végezheti a LED-izzó beszerelését?

LED-izzó beszerelését kizárólag autószerelő műhely végezheti. A szakember ellenőrzi a kompatibilitást, elvégzi a cserét, majd kitölti a műbizonylatot, amellyel igazolható, hogy a beépítés jogszerűen történt.

Saját kezűleg nem szabad

A saját kezű beszerelés nemcsak tilos, de komoly következményekkel is járhat. A szabálytalan átalakítás

bírságot,

műszaki vizsgára kötelezést,

sőt baleset esetén a biztosító kártérítésének megtagadását is eredményezheti – összegezte a teol.hu.

