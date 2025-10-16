Lángolt az üzem, mindent elborított a füst – megrázó helyszíni képek

A helyszínre riasztott orosházi hivatásos tűzoltók áramtalanították az üzemet, majd légzőkészülékben, sugárvédelem mellett eloltották az égő részeket. A füsttel telítődött helyiséget ventilátorral kiszellőztették, és átvizsgálták az érintett területet. Az eset során személyi sérülés nem történt.