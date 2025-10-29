Katasztrófavédelem
1 órája
Lángok csaptak fel a kukásautón, rohantak a tűzoltók
Szokatlan riasztáshoz vonultak a tűzoltók a 44-es főút közelében szerda délelőtt – egy mindennaposnak tűnő munkavégzés közben történt a baj.
A békéscsabai hivatásos tűzoltók a lángra kapott hulladékot oltják a 44-es főút mellett.
Forrás: MW
A 44-es főút 117-es kilométerszelvényénél, Békéscsaba térségében tűzoltói beavatkozás zajlik. Egy kukásautó kanalában lévő kommunális hulladék kapott lángra. A helyszínre riasztott békéscsabai hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a tüzet, és jelenleg az utómunkálatokat végzik.
Ezt ne hagyja ki!Öntödei hagyományok
3 órája
Ez az alföldi város hajdan a kohászat fellegvára volt, most ismét felcsillant a remény
Ezt ne hagyja ki!Akció
3 órája
Pár ezer forint, mégis megkímélhet a bírságtól a Lidl akciós autós csomagja
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre