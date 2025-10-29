október 29., szerda

Katasztrófavédelem

1 órája

Lángok csaptak fel a kukásautón, rohantak a tűzoltók

Szokatlan riasztáshoz vonultak a tűzoltók a 44-es főút közelében szerda délelőtt – egy mindennaposnak tűnő munkavégzés közben történt a baj.

A békéscsabai hivatásos tűzoltók a lángra kapott hulladékot oltják a 44-es főút mellett.

Forrás: MW

A 44-es főút 117-es kilométerszelvényénél, Békéscsaba térségében tűzoltói beavatkozás zajlik. Egy kukásautó kanalában lévő kommunális hulladék kapott lángra. A helyszínre riasztott békéscsabai hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a tüzet, és jelenleg az utómunkálatokat végzik.

 

