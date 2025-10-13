Mentők is érkeztek
Lakástűz Békéscsabán: egy embert kimentettek
Olvasói jelzést kaptunk hétfő reggel valamivel 8 óra előtt, hogy nagy lángokkal ég és füstöl valami Békéscsabán.
Érdeklődésünkre a Békés vármegyei katasztrófavédelemnél elmondták, hogy hétfőn reggel, 7 óra 49 perckor érkezett a bejelentés, hogy ég egy lakás Békéscsabán, a Kazinczy-utcában. A tűzoltók a lángokat megfékezték, füsteltávolító ventillátort alkalmaztak, és egy embert kimentettek, akit átadtak a mentőszolgálatnak.
