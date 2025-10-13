október 13., hétfő

Mentők is érkeztek

2 órája

Lakástűz Békéscsabán: egy embert kimentettek

Olvasói jelzést kaptunk hétfő reggel valamivel 8 óra előtt, hogy nagy lángokkal ég és füstöl valami Békéscsabán.

Nyemcsok László

Érdeklődésünkre a Békés vármegyei katasztrófavédelemnél elmondták, hogy hétfőn reggel, 7 óra 49 perckor érkezett a bejelentés, hogy ég egy lakás Békéscsabán, a Kazinczy-utcában. A tűzoltók a lángokat megfékezték, füsteltávolító ventillátort alkalmaztak, és egy embert kimentettek, akit átadtak a mentőszolgálatnak.

Égett és füstölt  a békéscsabai lakás. Fotó: Olvasói fotó

 

 

