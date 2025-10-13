1 órája
Ketten vesztették életüket lakástűzben, többen megsérültek
Egészen megdöbbentő adatokat közölt a katasztrófavédelem, hogy hányan vesztették életüket eddig idén lakástűzben és szén-monoxid-mérgezésben. Békés vármegyében is követeltek áldozatokat a lángok, a csendes gyilkos miatt többen megsérültek. Ez is jelzi, hogy érdemes a lakásba füstérzékelőt és szén-monoxid-érzékelőt szerelni.
A hétfő délelőtti békéscsabai lakástűz is figyelmeztet: nem árt az óvatosság, hiszen pillanatok alatt megtörténhet a baj. A katasztrófavédelemnél rendszeresen kiemelik: célszerű a lakásba füstérzékelőt és szén-monoxid-érzékelőt szerelni.
Bár be lehet szerezni pár ezer forintért is, egy minden bizonnyal megfelelő készülék ára nagyjából 10 ezer forintnál kezdődik, a kifinomult berendezések – amelyek akár egyszerre érzékelik a füstöt és a szén-monoxidot is – ára több 10 ezer forintra rúghat. A most, a katasztrófavédelem által közölt adatok alapján megéri ezt az összeget rászánni a biztonságra.
Hányan haltak meg lakástűzben és szén-monoxid-mérgezésben Magyarországon?
Országosan október 1-jéig 4739 lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat – ami több annál, mint amennyi volt az előző év hasonló időszakában –, és ezekben 77 ember vesztette életét, ami szintén több a tavalyi adatnál. Szén-monoxid miatt 734 alkalommal szólították a szakembereket, azaz valamivel kevesebbszer, mint tavaly. 78-an szenvedtek valamilyen mértékű mérgezést, öt ember pedig életét vesztette. Az előző évben ez a két adat 92 és hat volt.
Hányan haltak meg, sérültek meg lakástűzben Békés vármegyében?
Békés vármegyében október 1-jéig 186 beavatkozást igénylő lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat: ketten életüket vesztették, 23-an megsérültek. A tüzek
- 26 százaléka a konyhában,
- 17 százaléka a kéményben,
- 16 százaléka a hálószobában,
- 12 százaléka a tárolóban
keletkezett.
Ezek a lakástüzek leggyakoribb okai
Az esetek jellemzően elektromos problémára, nyílt láng használatára, a fűtőeszközök meghibásodására vagy sütés-főzésre vezethetők vissza – ismertették a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján.
Két eset szedett halálos áldozatot, volt, ahol négy órán át küzdöttek a tűzoltók
Két tűzeset szedett halálos áldozatot:
- február 2-án Mezőhegyesen,
- február 15-én Nagybánhegyesen
találtak egy-egy holttestet.
A legtöbb sérültet június 15-én kellett kórházba szállítani, amikor Békésen egy lakóházzal egybeépített melléképület gyulladt ki, itt hárman szenvedtek füstmérgezést. A legtöbb tűzoltó egy helyszínen pedig január 11-én avatkozott be. Mezőberényben, egy tanyán egy lakóingatlannal egybeépített tárolóépület és kazánház gyulladt ki. A lángok megfékezésén több mint négy órán át összesen 20 tűzoltó dolgozott hét járművel.
Nem volt egy helyen sem, pedig érdemes a lakásba füstérzékelőt tenni
A 186 tűzzel érintett lakóház közül egyben sem volt füstérzékelő. Pedig ezek a készülékek életeket és anyagi javakat mentenek meg azzal, hogy a tüzet immár annak keletkezésekor hangos sípolással jelzik – hangsúlyozták a katasztrófavédelemnél, hozzátéve: minél hamarabb észlelik a tüzet, annál nagyobb eséllyel lehet azt eloltani, vagy épségben kimenekülni a házból és értesíteni a tűzoltókat. Van olyan füstérzékelő is, amely nemcsak hangosan sípol, hanem figyelmeztető jelzést is küld a mobiltelefonra. Ez jó megoldás lehet az idős, egyedül élő hozzátartozók védelmére.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Mi okozza a szén-monoxid-mérgezés?
A szén-monoxid-mérgezésekkel kapcsolatban megosztották: Békés vármegyében október 1-jéig 45 alkalommal riasztották a csendes gyilkos miatt a tűzoltókat: nyolcan szenvedtek valamilyen mértékű mérgezést, halálos áldozatot nem követelt a színtelen, szagtalan gáz. Kiemelték: akkor keletkezik szén-monoxid, ha zárt térben nyílt láng ég, a levegő-utánpótlás pedig nem megfelelő. Az ilyen helyiségekben állandó és automatikus szellőzésre van szükség, az ablakokba légbevezetőt kell szerelni, nem elegendő időnként szellőztetni. Érdemes minden nyílt lánggal működő fűtő-, főző- és vízmelegítő eszköz közelébe érzékelőt helyezni.
Ketten kórházban: megrázó részletek a reggeli lakástűzről – képek, videó