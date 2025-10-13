Ketten vesztették életüket lakástűzben, többen megsérültek

A hétfő délelőtti békéscsabai lakástűz is figyelmeztet: nem árt az óvatosság, hiszen pillanatok alatt megtörténhet a baj. A katasztrófavédelemnél rendszeresen kiemelik: célszerű a lakásba füstérzékelőt és szén-monoxid-érzékelőt szerelni.

Többen vesztették életüket lakástűzben idén eddig, mint tavaly, ezért is érdemes a lakásba füstérzékelőt szerelni. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Bár be lehet szerezni pár ezer forintért is, egy minden bizonnyal megfelelő készülék ára nagyjából 10 ezer forintnál kezdődik, a kifinomult berendezések – amelyek akár egyszerre érzékelik a füstöt és a szén-monoxidot is – ára több 10 ezer forintra rúghat. A most, a katasztrófavédelem által közölt adatok alapján megéri ezt az összeget rászánni a biztonságra.

Hányan haltak meg lakástűzben és szén-monoxid-mérgezésben Magyarországon?

Országosan október 1-jéig 4739 lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat – ami több annál, mint amennyi volt az előző év hasonló időszakában –, és ezekben 77 ember vesztette életét, ami szintén több a tavalyi adatnál. Szén-monoxid miatt 734 alkalommal szólították a szakembereket, azaz valamivel kevesebbszer, mint tavaly. 78-an szenvedtek valamilyen mértékű mérgezést, öt ember pedig életét vesztette. Az előző évben ez a két adat 92 és hat volt.

Hányan haltak meg, sérültek meg lakástűzben Békés vármegyében?

Békés vármegyében október 1-jéig 186 beavatkozást igénylő lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat: ketten életüket vesztették, 23-an megsérültek. A tüzek

26 százaléka a konyhában,

17 százaléka a kéményben,

16 százaléka a hálószobában,

12 százaléka a tárolóban

keletkezett.

Ezek a lakástüzek leggyakoribb okai

Az esetek jellemzően elektromos problémára, nyílt láng használatára, a fűtőeszközök meghibásodására vagy sütés-főzésre vezethetők vissza – ismertették a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján.

Két eset szedett halálos áldozatot, volt, ahol négy órán át küzdöttek a tűzoltók

Két tűzeset szedett halálos áldozatot:

február 2-án Mezőhegyesen,

február 15-én Nagybánhegyesen

találtak egy-egy holttestet.

A legtöbb sérültet június 15-én kellett kórházba szállítani, amikor Békésen egy lakóházzal egybeépített melléképület gyulladt ki, itt hárman szenvedtek füstmérgezést. A legtöbb tűzoltó egy helyszínen pedig január 11-én avatkozott be. Mezőberényben, egy tanyán egy lakóingatlannal egybeépített tárolóépület és kazánház gyulladt ki. A lángok megfékezésén több mint négy órán át összesen 20 tűzoltó dolgozott hét járművel.