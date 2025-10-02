Hat éve veszett nyoma a csabai sikkasztónak, azóta is körözik

Sárosi Zoltán János Békéscsabán született 1968. április 23-án. Első körözését a Budapest Környéki Törvényszék bv. csoportja adta ki még 2019. október 2-án. Az elfogatóparancs, a körözés jogalapja orgazdaság volt. Ugyanezen a napon egy másik körözést is kiadtak ellene, sikkasztás miatt.

Sárosi Zoltán János körözése 2019-től él. Fotó: police.hu

Az elfogatóparancs, a körözés oka sikkasztás és orgazdaság

Csupán 5 évet kellett várni a következő elfogatóparancsra: ezt 2024. szeptember 5-én adták ki, ugyancsak sikkasztás miatt. Az európai- és a nemzetközi elfogatóparancs azóta is érvényben van, hiszen a keresés eddig eredménytelen volt.

Aki a körözött személyről bármilyen információval rendelkezik, az hívja a Telefontanú zöld számát (06-80-555-111), vagy a körözést elrendelő Érdi Rendőrkapitányságot (06-23-427-410). A bejelentést természetesen a rendőrség honlapján is meg lehet tenni.

Kiket köröznek még?

Az olasz vadászt, a csepeli nyugdíjast és az orosházi diáklányt, Farkas Helgát is körözik. Közös bennük, hogy mint eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyeket keresi őket még ma is a rendőrség. Vannak, akik már több évtizede bővítik az eltűnt személyek listáját, de még most sem tudni róluk semmit.