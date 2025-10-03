október 3., péntek

Elfogatóparancs

1 órája

Békésben adták ki a körözést a dílerre, már nemzetközi elfogatóparancs is él ellene – fotó

Címkék#Békés megye#körözés#telefonszám

A rendőrség a lakosság segítségét kéri. Már körözést is elrendelt a Gyulai Törvényszék a 30 éves férfire. Az egész világon keresik a dílert.

Bátori Attila

Tóth Dániel Szegeden született 1995. szeptember 2-án. Első körözését a Békés Vármegyei Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztály adta ki még 2024. július. 29-én. Alig három hónappal később, 2024. október 16-án a Békés Vármegyei Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya is körözést adott ki a férfire.

Tóth Dániel körözési képe
A rendőrség körözést, elfogatóparancsot adott ki a képen látható Tóth Dánielre
Forrás: police.hu

Miért adtak ki elfogatóparancsot, körözést?

Az elfogatóparancsot, körözést mindkét esetben kábítószer-kereskedelem miatt rendelte el a Gyulai Törvényszék. A férfi ismeretlen helyen tartózkodik. 

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki a képen látható körözött személyt felismeri, vagy a tartózkodási helyéről információval rendelkezik, hívja a 06/66/562-220 telefonszámot vagy tegyen bejelentést a rendőrségen személyesen, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

Egy békéscsabai férfi négy elfogatóparanccsal rendelkezik

Sárosi Zoltán János Békéscsabán született 1968. április 23-án. Sikkasztás és orgazdaság miatt négy elfogatóparancsot adtak ki rá. Hat éve eltűnt, azóta is keresik.

 

 

