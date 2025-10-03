1 órája
Békésben adták ki a körözést a dílerre, már nemzetközi elfogatóparancs is él ellene – fotó
A rendőrség a lakosság segítségét kéri. Már körözést is elrendelt a Gyulai Törvényszék a 30 éves férfire. Az egész világon keresik a dílert.
Tóth Dániel Szegeden született 1995. szeptember 2-án. Első körözését a Békés Vármegyei Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztály adta ki még 2024. július. 29-én. Alig három hónappal később, 2024. október 16-án a Békés Vármegyei Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya is körözést adott ki a férfire.
Miért adtak ki elfogatóparancsot, körözést?
Az elfogatóparancsot, körözést mindkét esetben kábítószer-kereskedelem miatt rendelte el a Gyulai Törvényszék. A férfi ismeretlen helyen tartózkodik.
A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki a képen látható körözött személyt felismeri, vagy a tartózkodási helyéről információval rendelkezik, hívja a 06/66/562-220 telefonszámot vagy tegyen bejelentést a rendőrségen személyesen, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.
Egy békéscsabai férfi négy elfogatóparanccsal rendelkezik
Sárosi Zoltán János Békéscsabán született 1968. április 23-án. Sikkasztás és orgazdaság miatt négy elfogatóparancsot adtak ki rá. Hat éve eltűnt, azóta is keresik.
Közösségteremtő a népi kultúra, ennek erősítésére nyertek forrást Békésben - galériával