Ezzel a trükkel lopott 20 ezer forintot apa és kisfia a boltban

A férfi – akinek kiskorú veszélyeztetése miatt kell felelnie – és élettársa, illetve közös, 8,5 éves gyermekük nagyjából egy éve, tavaly október 12-én az egyik gyulai áruházban vásároltak. A férfi az önkiszolgáló kasszák előtt észrevette, hogy az egyik vásárló zsebéből véletlenül a földre, az egyik polc alá esett egy 20 ezer forintos bankjegy.

Lopásra vette rá kisfiát az apuka, kiskorú veszélyeztetése miatt emeltek vádat ellene. Illusztráció: Shutterstock

Úgy csinált, mintha a kulcscsomót venné fel, de elrakta a pénzt is

A férfi rávette a kisfiát, hogy miután ő leejti a kulcscsomóját a földre, tegyen úgy, mintha a kulcscsomót venné fel, de közben vegye fel a vásárló által elveszített 20 ezer forintos bankjegyet is, és azt rejtse el a zsebében. A gyermek az apuka kérésének megfelelően cselekedett: felvette a 20 ezer forintos bankjegyet és elrejtette a nadrágja zsebében. Az áruházból együtt távoztak, és később a gyermek a lényegében ellopott pénzt átadta a férfinak.

Az apuka súlyosan megszegte szülői feladataiból eredő kötelezettségeit

A vádlott azzal, hogy a nevelése, gondozása és a felügyelete alatt álló 8,5 éves gyermekét egy másik vásárló által elveszített 20 ezer forintos bankjegy ellopására, azaz szabálysértés elkövetésére bírta rá, és a gyermek el is követte azt, súlyosan megszegte szülői feladataiból eredő kötelezettségeit. A Békés Vármegyei Főügyészség közleményében azt is kiemelték: az apuka veszélyeztette a gyermeke erkölcsi és értelmi fejlődését.

Kiskorú veszélyeztetése miatt kell felelnie

A Gyulai Járási Ügyészségen kiskorú veszélyeztetése miatt emeltek vádat a 32 éves férfival szemben, aki közérdekű munka büntetésre számíthat. A vádlott egyébként az eljárás során postai úton megfizetett 20 ezer forintot a pórul járt vásárló számára.