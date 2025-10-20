október 20., hétfő

Állatkínzás

47 perce

Kővel végezhetett a kis tacskóval a biciklis férfi, Cuki nem került elő

Címkék#kő#cuki tacskó#kutya#dobálás#állatkínzás

Hiába hívta és kereste mindenki a család kedvencét. Cuki, a kis tacskó többé nem került elő. Akkor érte csak igazi sokk a családot, amikor visszanézték a biztonsági kamerák felvételét. Egészen megdöbbentő módon, egy kővel végezhetett a kutyával egy biciklis férfi. Állatkínzásért akár több év szabadságvesztés is járhat.

Beol.hu

Egészen megdöbbentő állatkínzásról számoltak be a Ripostnak Vésztőn. Egy nő elmondta, hogy addig, amíg nem voltak otthon, Cuki, a kis tacskó eltűnt. A nő hiába kiabált és fütyült neki, nem került elő. Annyira megijedt, hogy hívta a férjét. Az igazi sokk azonban csak akkor érte őket, amikor visszanézték a biztonsági kamerák felvételét.

nyoma sincs a kis tacskónak
Cuki, a kis tacskó nem került elő, a biztonsági kamerák szerint egy biciklis férfi megdobta egy kővel. Fotó: Ripost

Hallották, ahogy sírt, nyüszített Cuki, a kis tacskó 

A kutya addig ugrált a kapura, amíg ki nem nyitotta, így juthatott ki az utcára. Ott megugatott egy biciklis férfit. Később Cuki, a kis tacskó visszatért, majd újra kiment az utcára. Ekkor jött a biciklis férfi és közelről elhajított egy követ a kutyára. A nő elmondása szerint hallották, ahogy Cuki sírt és nyüszített, majd elhallgatott. Többé pedig nem hallották a kutyát, a tetemét sem találták meg.

A rendőrségre nem érkezett bejelentés a vésztői állatkínzás miatt

A vonatkozó jogszabály szerint állatkínzásért akár több év szabadságvesztés is járhat: 

  • vétség miatt két évig,
  • bűntett miatt akár öt évig

terjedő is kiszabható.

A Beol.hu érdeklődésére a rendőrségen elmondták: a Vésztőn történtekkel kapcsolatban a rendőrségre eddig nem érkezett bejelentés.

 

 

