Kővel végezhetett a kis tacskóval a biciklis férfi, Cuki nem került elő

Egészen megdöbbentő állatkínzásról számoltak be a Ripostnak Vésztőn. Egy nő elmondta, hogy addig, amíg nem voltak otthon, Cuki, a kis tacskó eltűnt. A nő hiába kiabált és fütyült neki, nem került elő. Annyira megijedt, hogy hívta a férjét. Az igazi sokk azonban csak akkor érte őket, amikor visszanézték a biztonsági kamerák felvételét.

Cuki, a kis tacskó nem került elő, a biztonsági kamerák szerint egy biciklis férfi megdobta egy kővel. Fotó: Ripost

Hallották, ahogy sírt, nyüszített Cuki, a kis tacskó

A kutya addig ugrált a kapura, amíg ki nem nyitotta, így juthatott ki az utcára. Ott megugatott egy biciklis férfit. Később Cuki, a kis tacskó visszatért, majd újra kiment az utcára. Ekkor jött a biciklis férfi és közelről elhajított egy követ a kutyára. A nő elmondása szerint hallották, ahogy Cuki sírt és nyüszített, majd elhallgatott. Többé pedig nem hallották a kutyát, a tetemét sem találták meg.

A rendőrségre nem érkezett bejelentés a vésztői állatkínzás miatt

A vonatkozó jogszabály szerint állatkínzásért akár több év szabadságvesztés is járhat:

vétség miatt két évig,

bűntett miatt akár öt évig

terjedő is kiszabható.

A Beol.hu érdeklődésére a rendőrségen elmondták: a Vésztőn történtekkel kapcsolatban a rendőrségre eddig nem érkezett bejelentés.