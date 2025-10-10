Villámgyorsan terjedtek a lángok: kigyulladt egy ház

A százhúsz négyzetméternyi alapterületű ingatlan tetőszerkezete égett, ahonnan a tűz átterjedt az ajtóra és ablakokra. A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a város hivatásos tűzoltói két gázpalackot hoztak ki az épületből, majd két vízsugárral eloltották a lángokat. A rajok utómunkálatokat végeznek.