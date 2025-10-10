október 10., péntek

Gedeon névnap

15°
+20
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzvész

3 órája

Villámgyorsan terjedtek a lángok: kigyulladt egy ház

Címkék#gázpalack#láng#Orosháza#melléképület

Főépülettel egybeépített melléképület gyulladt ki pénteken Orosházán, a Szentesi úton.

Papp Gábor
Villámgyorsan terjedtek a lángok: kigyulladt egy ház

Melléképület gyulladt ki Orosházán.

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A százhúsz négyzetméternyi alapterületű ingatlan tetőszerkezete égett, ahonnan a tűz átterjedt az ajtóra és ablakokra. A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a város hivatásos tűzoltói két gázpalackot hoztak ki az épületből, majd két vízsugárral eloltották a lángokat. A rajok utómunkálatokat végeznek.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu