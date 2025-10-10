Tűzvész
3 órája
Villámgyorsan terjedtek a lángok: kigyulladt egy ház
Főépülettel egybeépített melléképület gyulladt ki pénteken Orosházán, a Szentesi úton.
Melléképület gyulladt ki Orosházán.
Fotó: Illusztráció: Shutterstock
A százhúsz négyzetméternyi alapterületű ingatlan tetőszerkezete égett, ahonnan a tűz átterjedt az ajtóra és ablakokra. A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a város hivatásos tűzoltói két gázpalackot hoztak ki az épületből, majd két vízsugárral eloltották a lángokat. A rajok utómunkálatokat végeznek.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre