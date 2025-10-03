Tűzeset
1 órája
Égő tanyához rohantak a tűzoltók
Pénteken délután tűzesethez riasztották a tűzoltókat Gyulán. Kigyulladt egy tanya a város külterületén.
Kigyulladt egy tanyaépület Gyula külterületén, a Gerla tanyán. A 60 négyzetméteres épület tetőszerkezetére is átterjedtek a lángok.
Kigyulladt egy tanya, gázpalackot is hoztak ki a lángok közül
A tűz nemcsak az épület belső részét, hanem a tetőszerkezetet is elérte. A gyulai hivatásos tűzoltók gyorsan a helyszínre érkeztek, és az oltási munkálatok során egy gázpalackot is biztonságba helyeztek az épületből. A lángokat sikerült megfékezni, mostanra az egységek az utómunkálatokkal foglalkoznak.
Ezt ne hagyja ki!Néptáncosok, hímzők
2 órája
Közösségteremtő a népi kultúra, ennek erősítésére nyertek forrást Békésben - galériával
Ezt ne hagyja ki!Gyere a falkába!
3 órája
Harapnak a Csabai Farkasok, de mások előtt is nyit a jégpálya
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre