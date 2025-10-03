október 3., péntek

Tűzeset

1 órája

Égő tanyához rohantak a tűzoltók

Pénteken délután tűzesethez riasztották a tűzoltókat Gyulán. Kigyulladt egy tanya a város külterületén.

Beol.hu

Kigyulladt egy tanyaépület Gyula külterületén, a Gerla tanyán. A 60 négyzetméteres épület tetőszerkezetére is átterjedtek a lángok.

Kigyulladt egy tanya, gázpalackot is hoztak ki a lángok közül

A tűz nemcsak az épület belső részét, hanem a tetőszerkezetet is elérte. A gyulai hivatásos tűzoltók gyorsan a helyszínre érkeztek, és az oltási munkálatok során egy gázpalackot is biztonságba helyeztek az épületből. A lángokat sikerült megfékezni, mostanra az egységek az utómunkálatokkal foglalkoznak.

 

 

