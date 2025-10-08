október 8., szerda

Siker

1 órája

Kiemelkedően szerepeltek a békési polgárőrök az országos versenyen

Békés vármegye polgárőrcsapata csapata több kategóriában is bizonyította felkészültségét és elhivatottságát az Országos Polgárőr Közlekedésbiztonsági Verseny döntőjében Budapesten a minap.

Nyemcsok László

A megmérettetésre az ország minden vármegyéjéből érkeztek polgárőrök, akik autós és motoros kategóriában mérték össze tudásukat. A verseny során elméleti közlekedési, szakmai, valamint vezetéstechnikai feladatokat kellett teljesíteniük, miközben a résztvevők különféle szimulátoros és interaktív programokon is kipróbálhatták magukat.

Második helyezést értek el.
Szalma Árpád (balra) és Pljesovszki János csapatban második lett az országos polgárőrversenyen. Fotó: Szarvasi Polgárőr Egyesület/Facebook 

Az autós kategória csapatversenyében a Békés vármegyeiek Pljesovszki János (Szarvas) és Szalma Árpád (Békéssámson) a második helyet szerezték meg, míg egyéniben Pljesovszki János ezüstérmes lett, emellett különdíjban is részesült. 

 

 

 

