Kiemelkedően szerepeltek a békési polgárőrök az országos versenyen

A megmérettetésre az ország minden vármegyéjéből érkeztek polgárőrök, akik autós és motoros kategóriában mérték össze tudásukat. A verseny során elméleti közlekedési, szakmai, valamint vezetéstechnikai feladatokat kellett teljesíteniük, miközben a résztvevők különféle szimulátoros és interaktív programokon is kipróbálhatták magukat.

Szalma Árpád (balra) és Pljesovszki János csapatban második lett az országos polgárőrversenyen. Fotó: Szarvasi Polgárőr Egyesület/Facebook

Az autós kategória csapatversenyében a Békés vármegyeiek Pljesovszki János (Szarvas) és Szalma Árpád (Békéssámson) a második helyet szerezték meg, míg egyéniben Pljesovszki János ezüstérmes lett, emellett különdíjban is részesült.