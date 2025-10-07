Kézre került két körözött férfi, ez vár rájuk

Az Orosházi Rendőrkapitányság rendőrei hétfőn elfogtak és előállítottak két férfit, mindkettőjüknek a Gyulai Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja rendelte el az elfogását.

Egyiküket hamis tanúzásért ítélte el a bíróság, pénzbírságot kellett volna fizetnie, de ezt határidőre nem tette meg. Az elfogása után azonban befizette az összeget, így szabadon távozhatott. A másik, pusztaföldvári férfi viszont nem. Ő ugyanis a rá kiszabott közérdekű munkát nem dolgozta le, aminek a helyébe szabadságvesztés lépett, így ennek letöltését most a Békés Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetben meg kellett kezdenie.