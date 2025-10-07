október 7., kedd

Rendőrségi

29 perce

Kézre került két körözött férfi, ez vár rájuk

Címkék#Békés Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetben#pénzbírság#Orosházi Rendőrkapitányság

Két férfit fogtak el hétfőn Orosházán: míg az egyikük szabadon távozhatott, a másiknak most el kellett kezdenie börtönbüntetését.

Beol.hu
Kézre került két körözött férfi, ez vár rájuk

Fotó: Brian A Jackson

Az Orosházi Rendőrkapitányság rendőrei hétfőn elfogtak és előállítottak két férfit, mindkettőjüknek a Gyulai Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja rendelte el az elfogását. 

Egyiküket hamis tanúzásért ítélte el a bíróság, pénzbírságot kellett volna fizetnie, de ezt határidőre nem tette meg. Az elfogása után azonban befizette az összeget, így szabadon távozhatott. A másik, pusztaföldvári férfi viszont nem. Ő ugyanis a rá kiszabott közérdekű munkát nem dolgozta le, aminek a helyébe szabadságvesztés lépett, így ennek letöltését most a Békés Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetben meg kellett kezdenie.

 

