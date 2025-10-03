Helyi kék hírek
1 órája
Két autó ütközött, nagy a baj
A Doboz és Sarkad közötti útszakaszon ma reggel baleset történt.
Két személyautó ütközött a Doboz felé vezető úton — több sérült, mentő és tűzoltók a helyszínen
Komoly közlekedési baleset történt a Dobozról Sarkad felé vezető úton: két személygépkocsi karambolozott. Több személy megsérült, a helyszínre mentők, tűzoltók és rendőri egységek is kiérkeztek.
Részletek később!
Állatkínzás
13 órája
Az állatvédő szeme láttára rugdosta meg a kölyökkutyát a szívtelen gazda - fotók
