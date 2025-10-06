október 6., hétfő

Különleges helyzet

1 órája

Minden megváltozott, amikor a sofőr kinyitotta a kocsi ajtaját

Extrém körülmények között szenvedett sérülést egy biciklis szombaton. A kerékpáros balesetben egy férfi súlyosan sérült.

Papp Gábor

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook-posztjában számolt be a kerékpáros balesetről.

súlyos kerékpáros baleset
A helyszínelés pillanatai: a kocsi kinyitott ajtaja miatt történt a kerékpáros baleset. Forrás: police.hu

Extrém kerékpáros baleset súlyos sérüléssel

Súlyosan megsérült egy kerékpáros szombaton délelőtt Szarvason, a Martos Flóra utcában. A férfi egy út szélén álló autó mellett biciklizett el, amikor a kocsi vezetője kinyitotta az ajtót. A kerékpár a kormányával az ajtónak ütközött, a férfi elesett. Az ilyen balesetekről korábban már készített a rendőrség egy balesetmegelőzési kisfilmet.

Időről időre fordulnak elő ilyen balesetek

A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy időről időre előfordulnak ilyen ütközések Békésben, ezért mindenkitől figyelmet kérnek. 

„Az is benne van a KRESZ-ben, hogy előzéskor, kikerüléskor megfelelő oldaltávolságot kell tartani, és az is, hogy jármű ajtaját a vezető csak akkor nyithatja ki, ha ezzel a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti. Ajtónyitás előtt hátra kell nézni, bele kell nézni a tükörbe. A balesetek megelőzésének kulcsa a szabályok betartása és a partnerség. A legtöbbet mi magunk, a közlekedők tehetünk a szerencsétlenségek, tragédiák megelőzéséért. Figyeljünk egymásra, hogy mindenki hazaérjen” – fogalmazott a rendőrség.

 

