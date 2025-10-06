4 órája
Minden megváltozott, amikor a sofőr kinyitotta a kocsi ajtaját
Extrém körülmények között szenvedett sérülést egy biciklis szombaton. A kerékpáros balesetben egy férfi súlyosan sérült.
A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook-posztjában számolt be a kerékpáros balesetről.
Extrém kerékpáros baleset súlyos sérüléssel
Súlyosan megsérült egy kerékpáros szombaton délelőtt Szarvason, a Martos Flóra utcában. A férfi egy út szélén álló autó mellett biciklizett el, amikor a kocsi vezetője kinyitotta az ajtót. A kerékpár a kormányával az ajtónak ütközött, a férfi elesett. Az ilyen balesetekről korábban már készített a rendőrség egy balesetmegelőzési kisfilmet.
Időről időre fordulnak elő ilyen balesetek
A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy időről időre előfordulnak ilyen ütközések Békésben, ezért mindenkitől figyelmet kérnek.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
„Az is benne van a KRESZ-ben, hogy előzéskor, kikerüléskor megfelelő oldaltávolságot kell tartani, és az is, hogy jármű ajtaját a vezető csak akkor nyithatja ki, ha ezzel a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti. Ajtónyitás előtt hátra kell nézni, bele kell nézni a tükörbe. A balesetek megelőzésének kulcsa a szabályok betartása és a partnerség. A legtöbbet mi magunk, a közlekedők tehetünk a szerencsétlenségek, tragédiák megelőzéséért. Figyeljünk egymásra, hogy mindenki hazaérjen” – fogalmazott a rendőrség.
Immár a terveikről is egyeztettek a városházán a diákvezetők - videóval