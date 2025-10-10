október 10., péntek

Pro és kontra

1 órája

Megy az adok-kapok a súlyos kerékpáros baleset után, mindenki mást okol

Címkék#út#KRESZ#kerékpárút#kerékpáros baleset#Békéscsaba

Nagyon sokan megosztották véleményüket egy sajnálatos esemény kapcsán. Mondhatjuk úgy is, megy az adok-kapok a különböző internetes fórumokon a keddi súlyos, békéscsabai kerékpáros baleset okán. Szakemberrel tisztáztuk, hogy hol lehet járdán biciklizni, illetve egy kanyarodó autónak elsőbbséget kell-e adni egy egyenesen közlekedőnek.

Nyemcsok László

Mint arról korábban beszámoltunk, kedden reggel 7 óra 20 perc körül Békéscsabán, a Szabadság téren egy kanyarodó személygépkocsi elütött egy járdán kerékpározó, 20 év körüli nőt, a kerékpáros baleset során a nő súlyos sérüléseket szenvedett.

A kerékpáros baleset kapcsán megoszlanak a vélemények.
A kerékpáros baleset kapcsán megoszlanak a vélemények. Fotó: Bencsik Ádám

Vizsgálják a békéscsabai kerékpáros baleset körülményeit

Deményné Tűri Zsanett, a Békés vármegyei rendőrség sajtóreferense megkeresésünkre hangsúlyozta, a kerékpáros baleset pontos okát, körülményeit és a felelősség kérdését a Békéscsabai Rendőrkapitányság vizsgálja.

Szakértő: a járdán nem lett volna szabad kerékpározni

Horváth László békéscsabai gépjárműoktató érdeklődésünkre elmondta, a baleset pontos körülményeit a rendőrség kivizsgálja majd. Ha a hírek igazak, akkor annyit tud mondani, hogy a kerékpárosnak semmi keresnivalója nincs ezen a járdán, mármint, ha ül a biciklin és hajtja. A kanyarodó járművezetőnek ugyanakkor meg kell győződnie arról, hogy a kanyarodása biztonságos-e, és minden feltétel adott-e ehhez.

A helyiek szerint a kerékpárút hiánya is gond

Többen kiemelték, a fő probléma az, hogy a Szabadság tér egyik oldalán sincs kerékpárút, ezért hajtanak a járdán a kerékpárosok. Ugyanakkor ez nem mentség, mert az út szélén kerékpározhatnak, ha nincs kerékpárút. Információink szerint egyébként Békéscsaba városfejlesztési tervében szerepel, hogy ezen a részen mindkét oldalon kerékpáros nyomot festenek fel, minden bizonnyal akkor, ha elég szélesnek találják erre a járdát.  

Ez a KRESZ szabálya a járdán biciklizésről és a kanyarodásról

Deményné Tűri Zsanett közölte, a KRESZ szerint kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy erre utaló jelzés esetében az autóbusz forgalmi sávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán, illetőleg – ha az út és forgalmi viszonyok ezt lehetővé teszik – a lakott területen kívüli úton, a főútvonalként megjelölt úton az úttest jobb széléhez húzódva kell közlekedni.

E szerint járdán csak akkor lehet kerékpározni, ha az úttest alkalmatlan rá. A Szabadság tér úttestje alkalmas kerékpáros közlekedésre, így a bicikliseknek itt kell haladniuk.

Mikor kell elsőbbséget adni?

A kanyarodásra vonatkozó szabályok szerint: „Az útkereszteződésben másik útra bekanyarodni szándékozó vezetőnek a járművel:

  • elsőbbséget kell adni, ha a 28. § (2) bekezdésében foglaltakból más nem következik:
  • a jobbra bekanyarodó járművel a kerékpársávon vagy az úttest mellett levő, attól jobbra eső kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton érkező jármű és gyalogos részére.”

Mindezek mellett a KRESZ úgy rendelkezik, hogy aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon, és ne zavarjon.

 

