Megy az adok-kapok a súlyos kerékpáros baleset után, mindenki mást okol

Mint arról korábban beszámoltunk, kedden reggel 7 óra 20 perc körül Békéscsabán, a Szabadság téren egy kanyarodó személygépkocsi elütött egy járdán kerékpározó, 20 év körüli nőt, a kerékpáros baleset során a nő súlyos sérüléseket szenvedett.

A kerékpáros baleset kapcsán megoszlanak a vélemények. Fotó: Bencsik Ádám

Vizsgálják a békéscsabai kerékpáros baleset körülményeit

Deményné Tűri Zsanett, a Békés vármegyei rendőrség sajtóreferense megkeresésünkre hangsúlyozta, a kerékpáros baleset pontos okát, körülményeit és a felelősség kérdését a Békéscsabai Rendőrkapitányság vizsgálja.

Szakértő: a járdán nem lett volna szabad kerékpározni

Horváth László békéscsabai gépjárműoktató érdeklődésünkre elmondta, a baleset pontos körülményeit a rendőrség kivizsgálja majd. Ha a hírek igazak, akkor annyit tud mondani, hogy a kerékpárosnak semmi keresnivalója nincs ezen a járdán, mármint, ha ül a biciklin és hajtja. A kanyarodó járművezetőnek ugyanakkor meg kell győződnie arról, hogy a kanyarodása biztonságos-e, és minden feltétel adott-e ehhez.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A helyiek szerint a kerékpárút hiánya is gond

Többen kiemelték, a fő probléma az, hogy a Szabadság tér egyik oldalán sincs kerékpárút, ezért hajtanak a járdán a kerékpárosok. Ugyanakkor ez nem mentség, mert az út szélén kerékpározhatnak, ha nincs kerékpárút. Információink szerint egyébként Békéscsaba városfejlesztési tervében szerepel, hogy ezen a részen mindkét oldalon kerékpáros nyomot festenek fel, minden bizonnyal akkor, ha elég szélesnek találják erre a járdát.

Ez a KRESZ szabálya a járdán biciklizésről és a kanyarodásról

Deményné Tűri Zsanett közölte, a KRESZ szerint kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy erre utaló jelzés esetében az autóbusz forgalmi sávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán, illetőleg – ha az út és forgalmi viszonyok ezt lehetővé teszik – a lakott területen kívüli úton, a főútvonalként megjelölt úton az úttest jobb széléhez húzódva kell közlekedni.

E szerint járdán csak akkor lehet kerékpározni, ha az úttest alkalmatlan rá. A Szabadság tér úttestje alkalmas kerékpáros közlekedésre, így a bicikliseknek itt kell haladniuk.