október 22., szerda

Előd névnap

21°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kék lámpás

15 perce

Mentők és rendőrök is az esküvő helyszínére siettek

Címkék#férj#zsaru magazin#feleség#mentő#Békési Rendőrkapitányság

Mentőautó és rendőrkocsi állt a békéscsabai evangélikus templom előtt a minap. Nem került senki veszélybe. A kék lámpás járgányok csak azt jelképezték, hogy egy mentőtiszt, Takács Réka és egy rendőr, Balogh László őrmester esküdött egymásnak örök hűséget. Közös életük története egy pár kesztyűvel kezdődött – írta a Zsaru Magazin a kék lámpás esküvővel kapcsolatban.

Beol.hu

Kék lámpás esküvő zajlott Békéscsaba belvárosában, az evangélikus nagytemplomban. Két évvel azt követően, hogy először találkoztak, örök hűséget esküdtek egymásnak. A fiatal pár, Takács Réka és Balogh László őrmester, a Békési Rendőrkapitányság járőre munka közben futottak össze először. Ugyanarra a helyszínre küldték őket, és tették a dolgukat, mint mindig. Réka immár a mentőkocsiban dokumentálta a történteket, amikor az őrmester úgy gondolta, valamilyen ürüggyel megszólítja. Odament hozzá, és bár volt neki bőven, kért tőle egy pár védőkesztyűt. Réka nem tulajdonított ennek nagy jelentőséget, munkatársai azonban igen.

Kék lámpás esküvő, mentő és rendőr is volt a helyszínen
Kék lámpás esküvő zajlott Békéscsabán, mentő és rendőr esküdött egymásnak örök hűséget. Fotó: Zsaru Magazin

A kék lámpás esküvő előtt kesztyűt kért a mentőtől a rendőr

– Szerintem már bárkinek eladtak volna – idézte fel férjével a találkozást mosolyogva Réka. – Nehéz a mai világban ismerkedni, ezt a kollégáim is így látják. Talán éppen ezért gondolták, hogy akár abból is kisülhet valami jó, hogy éppen egy korban hozzám illő, helyes rendőrrel szólított egy helyre a kötelesség. Amikor Laci kesztyűt kért, viccesen hozzá is tették: ne csak egy párat adj, küldj a kollégájának is, nehogy azt higgyék, hogy csak az egyikük tetszik a mi mentőtisztünknek. Így hát Laci kezébe nyomtam jó néhányat a védőeszközből, majd folytattam a munkát.

Első látásra szimpatikusak voltak egymásnak

A rendőr a látszat kedvéért felvette, elhasználta a kapott ötujjast, arra azonban már csak a szolgálat végén, otthon volt ideje, hogy alaposabban átgondolja a történteket, és felidézze, milyen kedves volt a mentőtiszt tekintete. Utóbb Réka is elismerte, hogy első látásra szimpatikus volt neki jövendőbelije, de végül elhessegette a gondolatot azzal, hogy a helyes fiatalembernek egyrészt valószínűleg van párja, másrészt mentős ruhában biztosan nem volt annyira nőies, hogy kölcsönös legyen a rokonszenv. Tévedett.

Két hétig nem történt semmi, aztán lépett az ifjú férj

– Még szerencse, hogy intézkedéskor minden adatot, információt fel kell jegyeznünk, így a mentőtiszt neve is szerepel a jelentésünkben. Rákerestem hát a Facebookon, megtaláltam őt, és bejelöltem ismerősnek – elevenítette fel a boldogságukhoz vezető első lépést a Zsaru Magazinnak Balogh László. – Két hétig nem írtunk egymásnak, engem is a kollégáim unszoltak, kérdezgették, hogy üzentem-e már neki, így két hét után végül írtam.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Ugyanaz a legjobb és a legrosszabb tulajdonsága

Ezután már ment minden a maga útján. Bár az első randi majdnem vízválasztó volt, hiszen Réka rájött: udvarlójának a legjobb és a legrosszabb tulajdonsága ugyanaz. Szeret beszélni. Ez abból a szempontból jó, hogy könnyen teremt kapcsolatot, rendőri intézkedésekkor is mindenkivel megtalálja a hangot. Egy első randihoz mérten azonban kicsit soknak tűnt számára az az információmennyiség, amit Laci megosztott magáról. De végül tisztázódott, hogy mindezt éppen komoly szándékai igazolására tette.

– Szeretnék családot, és úgy gondoltam, jó, ha Réka mindent megtud rólam, ami fontos lehet. Semmit nem szerettem volna eltitkolni, hogy teljes képet kapjon rólam, úgy hozzon döntést a jövőnkről – magyarázta viselkedését az őrmester.

Találkoztak az elképzeléseik, közös jövőt terveznek

Elképzeléseik találkoztak, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy Réka igent mondott. Így tehát a kesztyű után a gyűrű is a kezükre került. Közös terveik nemcsak a családalapításról, hanem az együtt fejlődésről, előrelépésről is szólnak. Az ifjú feleség a második diplomáját igyekszik megszerezni. Arra készül, hogy az új ismeretek birtokában nemcsak másokon segít, hanem a saját és a családja egészségéért is többet tehet majd. 

A férj pedig az alapvégzettségére épülő rendészeti oktatásra jár, és párja arra biztatja, hogy hozzá hasonlóan jelentkezzen felsőfokú képzésre, vegye célba a rendőrtisztképzést. Az őrmesternek ez nincs ellenére, hiszen a családjában, illetve ismerősei között is több rendőr van. Édesapja, aki szintén rendészeti területen szolgált, gyermekként gyakran bevitte őt a Békési Rendőrkapitányságra. Lenyűgözte az írógép, a számítógép, szívesen figyelte az ügyeletest munka közben, és dézsmálta a kávéhoz kitett tejport. Ma már sokkal inkább hasznossá teszi magát, szereti a munkáját, a csapatát, és örömmel támogatja feleségét abban, hogy embert próbáló hivatásában kiteljesedjen.

Azok a leginkább felemelő pillanatok, amikor sikerül segíteniük másoknak

– Mindketten sokat dolgozunk, de találunk időt a kikapcsolódásra, feltöltődésre, leginkább rövidebb kirándulásokat teszünk. Emellett a munkánkban is meglátjuk a szépséget, megéljük a felemelő pillanatokat, amelyek leginkább akkor vannak, amikor sikerül segítenünk – erősítik meg mindketten.

Abban is egyetértenek, hogy a gyermekeket érintő esetek gondolkodtatják el őket a leginkább. A mentőtiszt felidézett egy küldést, amikor eszméleten gyermekhez érkezett. Nagy megkönnyebbülés volt számára, hogy sikerült kideríteni, rendkívül alacsony vércukorszintje miatt került magatehetetlen állapotba a kicsi, és még a helyszínen olyan kezelésben részesítették, hogy magához tért és megszólalt. Segítőjének csak annyit mondott: „Te nem anya vagy!” Természetesen az édesanyja is a mentőautóban volt, így a gyermek biztonságban érezhette magát. A közelmúltban pedig a szülők beleegyezésével az ifjú feleség egy olyan fotót küldött párjának, amelyen egy váratlanul otthon világra jött csecsemővel a karjában látható. És milyen kicsi a világ, a nyáron született kislány anyukája is rendőr.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu