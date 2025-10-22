Mentők és rendőrök is az esküvő helyszínére siettek

Kék lámpás esküvő zajlott Békéscsaba belvárosában, az evangélikus nagytemplomban. Két évvel azt követően, hogy először találkoztak, örök hűséget esküdtek egymásnak. A fiatal pár, Takács Réka és Balogh László őrmester, a Békési Rendőrkapitányság járőre munka közben futottak össze először. Ugyanarra a helyszínre küldték őket, és tették a dolgukat, mint mindig. Réka immár a mentőkocsiban dokumentálta a történteket, amikor az őrmester úgy gondolta, valamilyen ürüggyel megszólítja. Odament hozzá, és bár volt neki bőven, kért tőle egy pár védőkesztyűt. Réka nem tulajdonított ennek nagy jelentőséget, munkatársai azonban igen.

Kék lámpás esküvő zajlott Békéscsabán, mentő és rendőr esküdött egymásnak örök hűséget. Fotó: Zsaru Magazin

A kék lámpás esküvő előtt kesztyűt kért a mentőtől a rendőr

– Szerintem már bárkinek eladtak volna – idézte fel férjével a találkozást mosolyogva Réka. – Nehéz a mai világban ismerkedni, ezt a kollégáim is így látják. Talán éppen ezért gondolták, hogy akár abból is kisülhet valami jó, hogy éppen egy korban hozzám illő, helyes rendőrrel szólított egy helyre a kötelesség. Amikor Laci kesztyűt kért, viccesen hozzá is tették: ne csak egy párat adj, küldj a kollégájának is, nehogy azt higgyék, hogy csak az egyikük tetszik a mi mentőtisztünknek. Így hát Laci kezébe nyomtam jó néhányat a védőeszközből, majd folytattam a munkát.

Első látásra szimpatikusak voltak egymásnak

A rendőr a látszat kedvéért felvette, elhasználta a kapott ötujjast, arra azonban már csak a szolgálat végén, otthon volt ideje, hogy alaposabban átgondolja a történteket, és felidézze, milyen kedves volt a mentőtiszt tekintete. Utóbb Réka is elismerte, hogy első látásra szimpatikus volt neki jövendőbelije, de végül elhessegette a gondolatot azzal, hogy a helyes fiatalembernek egyrészt valószínűleg van párja, másrészt mentős ruhában biztosan nem volt annyira nőies, hogy kölcsönös legyen a rokonszenv. Tévedett.

Két hétig nem történt semmi, aztán lépett az ifjú férj

– Még szerencse, hogy intézkedéskor minden adatot, információt fel kell jegyeznünk, így a mentőtiszt neve is szerepel a jelentésünkben. Rákerestem hát a Facebookon, megtaláltam őt, és bejelöltem ismerősnek – elevenítette fel a boldogságukhoz vezető első lépést a Zsaru Magazinnak Balogh László. – Két hétig nem írtunk egymásnak, engem is a kollégáim unszoltak, kérdezgették, hogy üzentem-e már neki, így két hét után végül írtam.

Ugyanaz a legjobb és a legrosszabb tulajdonsága

Ezután már ment minden a maga útján. Bár az első randi majdnem vízválasztó volt, hiszen Réka rájött: udvarlójának a legjobb és a legrosszabb tulajdonsága ugyanaz. Szeret beszélni. Ez abból a szempontból jó, hogy könnyen teremt kapcsolatot, rendőri intézkedésekkor is mindenkivel megtalálja a hangot. Egy első randihoz mérten azonban kicsit soknak tűnt számára az az információmennyiség, amit Laci megosztott magáról. De végül tisztázódott, hogy mindezt éppen komoly szándékai igazolására tette.