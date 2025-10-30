október 30., csütörtök

Katasztrófavédelem

40 perce

Robbanás rázta meg a falut: képeken a tűz pusztítása

Tűz ütött ki Pitvaroson, a Rákóczi Ferenc utcában — a lángok gyorsan terjedtek, több tűzoltóegység vonult a helyszínre.

Beol.hu

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint felrobbant egy kazánház Pitvaroson, a Rákóczi Ferenc utcában tegnap délután. A tűz egy asztalosműhely belső részére és a padlástérre is átterjedt, az épület mintegy száz négyzetméteren égett. A mezőkovácsházi, orosházi hivatásos és a tótkomlósi önkormányzati tűzoltók négy vízsugárral és kéziszerszámokkal körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. Az eset során személyi sérülés nem történt.

Felrobbant egy kazánház Pitvaroson

Fotók: katasztrófavédelem

 

 

