Robbanás rázta meg a falut: képeken a tűz pusztítása

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint felrobbant egy kazánház Pitvaroson, a Rákóczi Ferenc utcában tegnap délután. A tűz egy asztalosműhely belső részére és a padlástérre is átterjedt, az épület mintegy száz négyzetméteren égett. A mezőkovácsházi, orosházi hivatásos és a tótkomlósi önkormányzati tűzoltók négy vízsugárral és kéziszerszámokkal körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. Az eset során személyi sérülés nem történt.