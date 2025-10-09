október 9., csütörtök

Fűszag terjengett a futárszolgálat bázisán

Nem mindennapi módon küldött marihuánát nővérének egy békéscsabai férfi. A kábítószer-kereskedelemben érintettek súlyos pénzbüntetést kaptak.

Beol.hu

– Kábítószer-kereskedelem bűntettének kísérlete miatt a Békéscsabai Járási Ügyészség vádirata alapján 1 év 6 hónap időtartamú 3 évi próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre és 200 ezer forint pénzbüntetésre ítélt jogerősen a Békéscsabai Járásbíróság előkészítő ülésén egy 39 éves, büntetlen előéletű, békéscsabai férfit, aki csomagban küldött marihuánát a nővérének.

Kábítószer-kereskedelem: csomagautomatát használtak
Kábítószer-kereskedelem: csomagautomatát használt. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A kábítószer-kereskedelemben érintett nővér is pénzbüntetést kapott

A 48 éves, büntetlen előéletű nőt a bíróság kábítószer birtoklásának előkészülete miatt 460 ezer forint pénzbüntetésre ítélte, szintén jogerősen. Ezen felül a bíróság elkobozta az eljárás során lefoglalt kábítószert, és kötelezte az érintteteket a nyomozás során felmerült, 300 ezer forintot kitevő bűnügyi költség megfizetésére is.

Fura szagra lett figyelmes a futárszolgálat munkatársa

A vádbeli időben a férfi Békéscsabán, nővére pedig Budapesten élt, és 2023. július közepén közös balatoni nyaralásra készültek. A testvérek ezt megelőzően megegyeztek abban, hogy a férfi 100 gramm marihuánát szerez, amit az egyik futárcég felhasználásával elküld a testvérének Veszprémbe. A nő a marihuána vételárát, 230 ezer forintot 2023. július 12-án átutalta a testvére bankszámlájára, aki ezt követően betette a kábítószert a futárcég által üzemeltetett csomagautomatába, és azt a nővére részére egy veszprémi csomagautomatába küldte. A csomagot a futárszolgálat Békéscsabáról Szegedre, majd onnan a cég maglódi szállítmányozási központjába szállították. A szállítás során a marihuána szagára a futárszolgálat egyik munkatársa figyelmes lett, amely miatt a csomagot felbontották, majd értesítették a rendőrséget, amely lefoglalta a szállítmányt.

Kábítószert fogyasztottak, úgy ültek volán mögé

A hét elején két sofőrt is igazoltattak a rendőrök, mindkettejüknél a gyorsteszt kábítószer-fogyasztást jelzett, nekik is felelniük kell tettükért

 

 

