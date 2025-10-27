október 27., hétfő

Kábítószer

49 perce

Furcsa viselkedésük buktatta le a fogyasztókat, és a sapka is előkerült

Nézzük, milyen ügyben akadt dolguk a rendőröknek.

Beol.hu
Furcsa viselkedésük buktatta le a fogyasztókat, és a sapka is előkerült

Többször is bejelzett a gyorsteszt Békésben Forrás: Shutterstock

Egy furcsán viselkedő nőre figyeltek fel a békéscsabai rendőrök október 23-án 3 óra 30 perc körül Békéscsabán, az egyik töltőállomás közelében. Igazoltatták őt, majd mivel felmerült a gyanúja annak, hogy kábítószert fogyaszthatott, előállították a rendőrkapitányságra. A gyorsteszt kimutatta a tiltott szer jelenlétét a szervezetében, ezért kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt eljárást indítottak ellene.

Zavart és bódult volt az a férfi is, akit október 23-án 11 óra körül igazoltattak a rendőrök Újkígyóson. Az ellenőrzés során a ruhájában alufóliába csomagolt fehér port találtak, a gyorsteszt pedig megerősítette, hogy a férfi kábítószert fogyasztott. Kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt ellene is büntetőeljárás indult.

Meg akarta vásárolni egy férfi baseball sapkáját egy számára ismeretlen férfi október 23-án 18 óra körül Békéscsabán, az autóbusz pályaudvar közelében. Először ugyan pénzt kínált a sapkáért, de mikor ajánlata elutasításra talált, agresszívvé vált. Felszólította a sapka tulajdonosát, hogy adja neki a fejfedőt, különben bántani fogja. A férfi ekkor elfordult tőle és el akart menni, de az idegen utána ment és követelte a sapkát. Dulakodni kezdtek, majd az idegen kitépte a férfi kezéből a sapkát és elfutott vele. A bejelentés után a rendőrök rövid időn belül megtalálták a támadót és előállították a rendőrkapitányságra. A gyorsteszt azt mutatta, hogy a férfi kábítószert fogyasztott korábban. A rendőrök őrizetbe vették és rablás bűntett, valamint kábítószer birtoklása miatt is eljárást indítottak ellene. A sapkát is megtalálták nála és visszaadták a tulajdonosának.

 

