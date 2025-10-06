Kábítószer-fogyasztás - több fiatalt is elfogtak a rendőrök

Kábítószer-fogyasztást jelzett a gyorsteszt október 4-én egy autósnál Szarvason. A férfit hajnali 3 órakor igazoltatták, és a tesztelés után orvosi vizsgálatra vitték, a vezetési jogosultságát felfüggesztették, illetve kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt büntetőeljárást indítottak ellene. Hasonló intézkedése volt a Békési Rendőrkapitányság rendőreinek is. Ők október 5-én 0 óra 30 perc körül Békésen, az Ady Endre utcában találtak marihuánát egy személygépkocsi-vezetőnél. A 17 éves fiatalember elmondta, hogy a vele utazó 18 és 17 éves társaival együtt fogyasztottak kábítószert. Ezt a gyorsteszt eredménye igazolta is. Mindhárom fiatal ellen büntetőeljárás indult.

Rendőrségi intézkedések Békés megyében. Fotó: Shutterstock