október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

14°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

1 órája

Kábítószer-fogyasztás - több fiatalt is elfogtak a rendőrök

Címkék#Szarvas#szerhasználat#gyorsteszt#Békési Rendőrkapitányság

Váratlan helyzetek és igazoltatások közepette került felszínre a tiltott szerhasználat, amely több fiatal életét is érinti. Mi áll a háttérben, és milyen következményekre számíthatnak az érintettek?

Beol.hu

Kábítószer-fogyasztást jelzett a gyorsteszt október 4-én egy autósnál Szarvason. A férfit hajnali 3 órakor igazoltatták, és a tesztelés után orvosi vizsgálatra vitték, a vezetési jogosultságát felfüggesztették, illetve kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt büntetőeljárást indítottak ellene. Hasonló intézkedése volt a Békési Rendőrkapitányság rendőreinek is. Ők október 5-én 0 óra 30 perc körül Békésen, az Ady Endre utcában találtak marihuánát egy személygépkocsi-vezetőnél. A 17 éves fiatalember elmondta, hogy a vele utazó 18 és 17 éves társaival együtt fogyasztottak kábítószert. Ezt a gyorsteszt eredménye igazolta is. Mindhárom fiatal ellen büntetőeljárás indult.

Rendőrségi intézkedések Békés megyében. Fotó: Shutterstock

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu