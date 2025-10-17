október 17., péntek

Vádemelés

2 órája

Lebukott azzal, hogy nem rozmaringot rejtett a fűszertároló

Címkék#Szarvasi Rendőrkapitányság#szarvasi tanya#vád#cigaretta#kannabisz

Nem véletlenül csaptak le a nyomozók egy 52 éves szarvasi férfira. A fűszertároló üvegben ugyanis nem bazsalikom és nem is rozmaring volt.

Licska Balázs

A kábítószer-birtoklással vádolt férfi egy szarvasi tanyán tavaly egy magot ültetett el egy cserépben, hogy aztán az abból kifejlődő kannabisznövényből a saját fogyasztását biztosítsa, igaz, nem kábítószerfüggő. Az elültetett magból egy tő fejlődött ki, azt a férfi az udvaron gondozta. 

Kannabiszt termesztett, ezért kábítószer-birtoklás miatt kell felelnie
Egy szarvasi tanyán termesztett kannabiszt, kábítószer-birtoklás miatt kell felelnie. Illusztráció: Shutterstock

A zöld növényi törmeléket cigarettába sodorta

Miután a növény 80 centiméteres lett, a férfi leszedte a virágzatot és a termést, majd azt három, egyenként nagyjából egyliteres fűszertároló üvegbe tette. A zöld növényi törmeléket a melléképületben tartotta, abból cigarettát sodort és napi rendszerességgel fogyasztott. 

A melléképületből előkerült a fűszertároló üveg

A Szarvasi Rendőrkapitányság rendőrei idén nyáron kutatták át a szarvasi tanyát, és a melléképületben megtalálták a fűszertároló üveget, amely majdnem tele volt a még el nem fogyasztott, kannabiszt tartalmazó zöld növényi törmelékkel.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Kábítószer-birtoklás miatt kell felelnie a szarvasi férfinak

A Szarvasi Járási Ügyészségen – termesztéssel elkövetett – kábítószer-birtoklás miatt emeltek vádat az 52 éves szarvasi férfival szemben. A vádhatóság indítványa alapján a vádlott pénzbüntetésre számíthat, valamint arra, hogy elkobozzák tőle a lefoglalt kábítószert – ismertették a Békés Vármegyei Főügyészség közleményében.

Elszaporodtak a termesztők Szarvason 

Korábban már hírt adtunk arról, hogy egy 40 éves szarvasi férfi ellen szintén kábítószer-birtoklás miatt emeltek vádat. A Szarvasi Rendőrkapitányság rendőrei a melléképületben 20, a ház udvarán pedig 9 tövet találtak a kábítószer-hatóanyagot tartalmazó növényekből

 

