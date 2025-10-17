Lecsaptak a rendőrök, mivel nem dísznövényeket gondozgatott a férfi

A 40 éves férfi minden szükséges eszközt és kelléket beszerzett a növények hatékony neveléséhez. Azonban nem dísznövényeket gondozgatott. A Szarvasi Rendőrkapitányság rendőrei a melléképületben 20, a ház udvarán pedig 9 tövet találtak a nyomozók: kiderült, hogy a növények kábítószer-hatóanyagot tartalmaznak. A kutatás során pipát, zöld növényi törmeléket és fehér, gyurmaszerű anyagot is lefoglaltak – ismertették a rendőrség közleményében.

Dísznövények helyett kábítószer-hatóanyagot tartalmazó növényeket találtak a rendőrök. Fotó: police.hu

Nem dísznövényeket gondozott, és elfüstölte a virágot

A férfi azt mondta: megunta, hogy mindig mástól kellett beszereznie a kábítószert, ezért saját maga kezdett termesztésbe. Kezdetben csak alkalomszerűen fogyasztott kábítószert, később azonban egyre többször volt szüksége rá. A növények virágát füstölte el, volt, hogy társasága is akadt ehhez, de állítása szerint pénzt senkitől sem kért. A gyorsteszt megerősítette a tiltott szer jelenlétét a szervezetében, ezért a rendőrök őrizetbe vették, és kábítószer birtoklása miatt eljárást indítottak ellene.

Nem rozmaringot rejtett a fűszertartó

Egy tövet gondozgatott egy szarvasi férfi, aki ellen termesztéssel elkövetett kábítószer-birtoklás miatt emelt vádat a Szarvasi Járási Ügyészség. A növényi törmeléket fűszertároló edényekbe tette és a melléképületben tárolta azokat a szarvasi tanyáján.