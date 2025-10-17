október 17., péntek

Eljárás

41 perce

Lecsaptak a rendőrök, mivel nem dísznövényeket gondozgatott a férfi

Címkék#Szarvasi Rendőrkapitányság#rendőrség#kábítószer#udvar

Lámpák, párásítók és különféle tápoldatok sorakoztak abban a családi házban, ahol lecsaptak a minap a Szarvasi Rendőrkapitányság rendőrei. A 40 éves férfi azonban nem dísznövényekre szakosodott – közölték a rendőrségen.

Licska Balázs

A 40 éves férfi minden szükséges eszközt és kelléket beszerzett a növények hatékony neveléséhez. Azonban nem dísznövényeket gondozgatott. A Szarvasi Rendőrkapitányság rendőrei a melléképületben 20, a ház udvarán pedig 9 tövet találtak a nyomozók: kiderült, hogy a növények kábítószer-hatóanyagot tartalmaznak. A kutatás során pipát, zöld növényi törmeléket és fehér, gyurmaszerű anyagot is lefoglaltak – ismertették a rendőrség közleményében.

Dísznövények helyett kábítószert találtak
Dísznövények helyett kábítószer-hatóanyagot tartalmazó növényeket találtak a rendőrök. Fotó: police.hu

Nem dísznövényeket gondozott, és elfüstölte a virágot

A férfi azt mondta: megunta, hogy mindig mástól kellett beszereznie a kábítószert, ezért saját maga kezdett termesztésbe. Kezdetben csak alkalomszerűen fogyasztott kábítószert, később azonban egyre többször volt szüksége rá. A növények virágát füstölte el, volt, hogy társasága is akadt ehhez, de állítása szerint pénzt senkitől sem kért. 

Kábítószer birtoklása miatt indult eljárás

A gyorsteszt megerősítette a tiltott szer jelenlétét a szervezetében, ezért a rendőrök őrizetbe vették, és kábítószer birtoklása miatt eljárást indítottak ellene. 

 

