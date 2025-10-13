Nem csalt a rendőrök szimata: lefüleltek egy drogfogyasztót

A Sarkadi rendőrkapitányság rendőrei pénteken 5 óra után néhány perccel intézkedés alá vontak egy férfit, akinél felmerült a gyanúja annak, hogy kábítószert fogyasztott. A gyorsteszt ki is mutatta a tiltott szer jelenlétét a férfi szervezetében, ezért kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt eljárást indítottak ellene.