Kábítószer birtoklás

3 órája

Nem csalt a rendőrök szimata: lefüleltek egy drogfogyasztót

Címkék#Sarkadi rendőrkapitányság#drog#gyorsteszt#eljárás

A Sarkadi rendőrkapitányság rendőrei pénteken kora este intézkedtek egy férfival szemben, akinél a helyszíni gyorsteszt kábítószer fogyasztását igazolta.

Beol.hu
Rendőrök intézkedtek egy kábítószer-gyanús férfival szemben Sarkadon

Rendőrök intézkedtek egy kábítószer-gyanús férfival szemben Sarkadon

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

A Sarkadi rendőrkapitányság rendőrei pénteken 5 óra után néhány perccel intézkedés alá vontak egy férfit, akinél felmerült a gyanúja annak, hogy kábítószert fogyasztott. A gyorsteszt ki is mutatta a tiltott szer jelenlétét a férfi szervezetében, ezért kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt eljárást indítottak ellene.

 

