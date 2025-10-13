Kábítószer birtoklás
3 órája
Nem csalt a rendőrök szimata: lefüleltek egy drogfogyasztót
A Sarkadi rendőrkapitányság rendőrei pénteken kora este intézkedtek egy férfival szemben, akinél a helyszíni gyorsteszt kábítószer fogyasztását igazolta.
Rendőrök intézkedtek egy kábítószer-gyanús férfival szemben Sarkadon
Forrás: Illusztráció: Shutterstock
A Sarkadi rendőrkapitányság rendőrei pénteken 5 óra után néhány perccel intézkedés alá vontak egy férfit, akinél felmerült a gyanúja annak, hogy kábítószert fogyasztott. A gyorsteszt ki is mutatta a tiltott szer jelenlétét a férfi szervezetében, ezért kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt eljárást indítottak ellene.
4 órája
Ketten kórházban: megrázó részletek a reggeli lakástűzről – képek, videó
