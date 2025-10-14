Hihető volt a sztori, mégis hihetetlen, hogy 50 millió forintot szedett ki ismerősétől

A jelentős kárt okozó csalással vádolt nő számottevő vagyonnal és rendszeres jövedelemmel sem rendelkezett, amikor elkövette a bűncselekményt, azzal próbált meg pénzt szerezni. Tudta, hogy ismerősének van pénze, ezért elhatározta, hogy valótlan indokokkal átveri, ráveszi arra, hogy neki kölcsönt biztosítson, amelyet egyáltalán nem akart visszafizetni.

Hihető volt a történet, amellyel az orosházi nő – akivel szemben jelentős kárt okozó csalás miatt emeltek vádat – átverte ismerősét, 50 millió forinttal. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Az orosházi nő csak hitegette az ismerősét

A 43 éves orosházi nő azt mondta, hogy beteg gyermeke számára jelentős mértékű hitel felvételével házat vásárolna, de a hitel ügyintézéséhez, majd később a hitel folyósításának feltételeinek teljesítéséhez, valamint a megvásárolt ház felújításához, berendezéséhez nincs elég pénze. A nő azzal a hamis ígérettel hitegette az ismerősét, hogy a kölcsönt a hitel folyósítása után visszafizeti neki.

A vádlott nem is akart valójában házat vásárolni

Valójában viszont nem is szeretett volna házat vásárolni, olyan összegű hitelt felvenni, amelyből a tartozását rendezni tudta volna, és a vádlottnak nem is volt elég jövedelme, vagyona, hogy a vádlottnak a kölcsönkért pénzt visszafizesse.

Csaknem 50 millió forintot kapott az ismerősétől

Az ismerős a nőnek 2023 júniusa és 2024 szeptembere között Orosházán rendszeresen, havonta több alkalommal adott át készpénzt, összesen 49 millió forintot. A vádlott azonban a pénzből nem vett házat, nem is a hitellel kapcsolatos ügyek intézésére költötte azt, hanem saját létfenntartására fordította. Az okozott kár nem térült meg.

Jelentős kárt okozó csalás miatt emeltek vádat

Az 50 millió forintos átverés miatt az 43 éves orosházi nővel szemben az Orosházi Járási Ügyészségen jelentős kárt okozó – üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett – csalás miatt emeltek vádat. A vádhatóság a vádlottal szemben végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott, valamint azt, hogy kötelezzék őt az ismerősének okozott kár megtérítésére is – ismertették a Békés Vármegyei Főügyészség közleményében.