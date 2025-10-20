Sokan ittak és vezettek Békésben, ráadásul egyikük meg is akart lógni

Több ittas vezetővel szemben intézkedtek a rendőrök Békésben.

Ittas vezetők: volt, aki meg akart lépni

Békéscsabán, Magyarbánhegyesen és Békésen is ittas járművezetés gyanúja miatt kellett intézkedniük a rendőröknek a rövid hétvége alatt. Szombaton 15 óra körül, a 47-es számú főúton, Békéscsaba külterületén igazoltattak a rendőrök egy személygépkocsit vezető nőt, akinél az alkoholszonda igen magas értéket 1,38 mg/l értéket jelzett. A rendőrök elvették a vezetői engedélyét és büntetőfeljelentést tettek ellene.

Ugyanezen a napon, 22 óra 45 perc körül Magyarbánhegyes közelében egy személygépkocsit vezető férfinél lett pozitív szonda, és a további mérések is azt mutatták, hogy alkohol ivott, mielőtt a volán mögé ült. Ráadásul vezetői engedélye sem volt, így az orosházi rendőrök őrizetbe vették és engedély nélküli vezetés szabálysértés miatt három napon belül bíróság elé állíthatják. Az ittas járművezetés miatt büntetőeljárás is indult ellene.

Megpróbált elmenekülni, de másodszor is elkapták

Békésen, a Szarvasi utcában állítottak meg a rendőrök vasárnap 15 óra 30 perc körül egy férfit, aki személyautót vezetett. Miután a helyszíni alkoholmérés eredménye pozitív lett, előállították őt a rendőrkapitányságra további mérésre. Miután ezek is megerősítették az ittas járművezetés gyanúját a rendőrök elvették a vezetői engedélyét és eljárást indítottak ellene.

Nem sokkal később 17 óra 15 perc körül a Vásárszél utcában ismét feltűnt a rendőrök előtt a férfi, amint személyautóját vezette. Mikor látta, hogy a rendőrök meg akarják állítani, megpróbált elmenekülni, de nem sikerült neki. Előállítása után ezúttal nem távozhatott szabadon. A rendőrök őrizetbe vették.