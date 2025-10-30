49 perce
Nem aprózta el a sofőr, meglett a mesterhármas
Több szabályt is megszegett az a sofőr, akit Orosházán igazoltattak a rendőrök.
Nem csak ittas volt a sofőr, akit leállítottak a rendőrök
A gyanú szerint ittasan és jogosítvány nélkül vezetett tehergépkocsit az a férfi, akit szerdán 9 óra 30 perc körül ellenőriztek a rendőrök Orosházán, a Szentesi úton. A helyszíni alkoholszondás mérés eredménye pozitív lett, és a további mérések is megerősítették az ittas vezetés gyanúját.
A férfinak jogosítványa sem volt soha, ráadásul az intézkedés alkalmával a rendőrök észlelték, hogy a teherautó jobb oldali lámpája törött. A férfi elmondta, hogy nem sokkal korábban Orosháza külterületén letért az útról és kidöntött egy jelzőtáblát, ekkor sérült meg az autója. A férfi ellen büntetőeljárás és szabálysértési eljárás is indult.
