október 30., csütörtök

Alfonz névnap

20°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eljárás

49 perce

Nem aprózta el a sofőr, meglett a mesterhármas

Címkék#igazoltatás#szabálysértés#ittas vezetés#jogosítvány nélkül

Több szabályt is megszegett az a sofőr, akit Orosházán igazoltattak a rendőrök.

Beol.hu
Nem aprózta el a sofőr, meglett a mesterhármas

Nem csak ittas volt a sofőr, akit leállítottak a rendőrök

A gyanú szerint ittasan és jogosítvány nélkül vezetett tehergépkocsit az a férfi, akit szerdán 9 óra 30 perc körül ellenőriztek a rendőrök Orosházán, a Szentesi úton. A helyszíni alkoholszondás mérés eredménye pozitív lett, és a további mérések is megerősítették az ittas vezetés gyanúját.

A férfinak jogosítványa sem volt soha, ráadásul az intézkedés alkalmával a rendőrök észlelték, hogy a teherautó jobb oldali lámpája törött. A férfi elmondta, hogy nem sokkal korábban Orosháza külterületén letért az útról és kidöntött egy jelzőtáblát, ekkor sérült meg az autója. A férfi ellen büntetőeljárás és szabálysértési eljárás is indult.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu