október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

12°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Segítség az iskolákban

12 órája

Levizsgázott az iskolaőrök új generációja: Békésben is szolgálnak majd

Címkék#iskolaőr#munka#intézmény

Nemsokára új iskolaőrök állhatnak munkába Békésben is, miután sikeresen levizsgáztak.

Beol.hu

„Újabb iskolaőrök készültek fel nálunk, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ szervezésében. A háromhetes, összesen 120 órás képzés alatt a résztvevők nemcsak tanultak, hanem igazi közösséggé is kovácsolódtak. A csapat Borsod-Abaúj-Zemplén, Békés, Hajdú-Bihar, Heves és Nógrád vármegyéből érkezett” – írták a Miskolci Rendvédelmi Technikum oldalán

iskolaőr
Sikeres vizsgát tettek.
Fotó: Barath Csaba / Forrás: Miskolci Rendvédelmi Technikum

Így értékelték a Békés vármegyei iskolaőröket

Az iskolaőr feladata, hogy az iskolákban biztonságos tanulási környezetet teremtsen, és segítséget nyújtson a pedagógusoknak a normasértő helyzetek kezelésében.  A Békés vármegyei iskolákban dolgozó iskolaőrök tevékenységéről általánosságban elmondható: feladataikat fegyelmezetten hajtották végre, jó kapcsolatot alakítottak ki az intézmények  pedagógusaival.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu