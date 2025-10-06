12 órája
Levizsgázott az iskolaőrök új generációja: Békésben is szolgálnak majd
Nemsokára új iskolaőrök állhatnak munkába Békésben is, miután sikeresen levizsgáztak.
„Újabb iskolaőrök készültek fel nálunk, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ szervezésében. A háromhetes, összesen 120 órás képzés alatt a résztvevők nemcsak tanultak, hanem igazi közösséggé is kovácsolódtak. A csapat Borsod-Abaúj-Zemplén, Békés, Hajdú-Bihar, Heves és Nógrád vármegyéből érkezett” – írták a Miskolci Rendvédelmi Technikum oldalán.
Így értékelték a Békés vármegyei iskolaőröket
Az iskolaőr feladata, hogy az iskolákban biztonságos tanulási környezetet teremtsen, és segítséget nyújtson a pedagógusoknak a normasértő helyzetek kezelésében. A Békés vármegyei iskolákban dolgozó iskolaőrök tevékenységéről általánosságban elmondható: feladataikat fegyelmezetten hajtották végre, jó kapcsolatot alakítottak ki az intézmények pedagógusaival.
