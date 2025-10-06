Levizsgázott az iskolaőrök új generációja: Békésben is szolgálnak majd

„Újabb iskolaőrök készültek fel nálunk, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ szervezésében. A háromhetes, összesen 120 órás képzés alatt a résztvevők nemcsak tanultak, hanem igazi közösséggé is kovácsolódtak. A csapat Borsod-Abaúj-Zemplén, Békés, Hajdú-Bihar, Heves és Nógrád vármegyéből érkezett” – írták a Miskolci Rendvédelmi Technikum oldalán.

Sikeres vizsgát tettek.

Fotó: Barath Csaba / Forrás: Miskolci Rendvédelmi Technikum

Így értékelték a Békés vármegyei iskolaőröket

Az iskolaőr feladata, hogy az iskolákban biztonságos tanulási környezetet teremtsen, és segítséget nyújtson a pedagógusoknak a normasértő helyzetek kezelésében. A Békés vármegyei iskolákban dolgozó iskolaőrök tevékenységéről általánosságban elmondható: feladataikat fegyelmezetten hajtották végre, jó kapcsolatot alakítottak ki az intézmények pedagógusaival.