Az Üdülő sétányon csaptak fel a lángok

Tűz keletkezett egy szarvasi ingatlanban, az Üdülő sétányon. Szombat este az egyik körülbelül tizenöt négyzetméteres szobában egy hősugárzó gyullad ki. A tűz egy szekrényt és a klímát is érintette. A szarvasi hivatásos tűzoltók el oltották a lángokat és átszellőztették az ingatlant. Utómunkálatokat végeznek.