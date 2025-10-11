október 11., szombat

Brigitta névnap

15°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzeset

56 perce

Az Üdülő sétányon csaptak fel a lángok

Címkék#hősugárzó#klíma#Riasztás#tűzeset

Ismét rohantak a tűzoltók!

Beol.hu
Az Üdülő sétányon csaptak fel a lángok

Újabb tűzeset Békésben Forrás: Shutterstock

Tűz keletkezett egy szarvasi ingatlanban, az Üdülő sétányon. Szombat este az egyik körülbelül tizenöt négyzetméteres szobában egy hősugárzó gyullad ki. A tűz egy szekrényt és a klímát is érintette. A szarvasi hivatásos tűzoltók el oltották a lángokat és átszellőztették az ingatlant. Utómunkálatokat végeznek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu