Berobbant a házba egy autó: képeken a szerdai súlyos baleset

Két személygépkocsi frontálisan ütközött Mezőberényben, a Zrínyi Miklós utcában. Az egyik jármű az ütközést követően lesodródott az útról, kidöntött egy kerítést és egy háznak csapódott. Az épület statikailag nem sérült, a közművekben sem keletkezett kár. A békéscsabai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket.

Mindkét autóban egy-egy ember utazott, akik szerencsére önerőből ki tudtak szállni. A mentőszolgálat munkatársai őket további megfigyelésre kórházba szállították. A helyszínen félpályás útlezárás volt érvényben.