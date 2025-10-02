október 2., csütörtök

Baleset

1 órája

Berobbant a házba egy autó: képeken a szerdai súlyos baleset

Felpörögtek az események Mezőberényben a Zrínyi Miklós utcában, ahol a hatóságoknak és a mentőknek is gyorsan kellett reagálniuk egy váratlan helyzetre.

Beol.hu
Berobbant a házba egy autó: képeken a szerdai súlyos baleset

A baleset helyszínén a tűzoltók áramtalanították a járműveket, miközben a mentők megfigyelésre kórházba szállították az autók utasait.

Forrás: bekes.katasztrofavedelem.hu

Két személygépkocsi frontálisan ütközött Mezőberényben, a Zrínyi Miklós utcában. Az egyik jármű az ütközést követően lesodródott az útról, kidöntött egy kerítést és egy háznak csapódott. Az épület statikailag nem sérült, a közművekben sem keletkezett kár. A  békéscsabai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket.

Mindkét autóban egy-egy ember utazott, akik szerencsére önerőből ki tudtak szállni. A mentőszolgálat munkatársai őket további megfigyelésre kórházba szállították. A helyszínen félpályás útlezárás volt érvényben.

Két személygépkocsi frontálisan ütközött Mezőberényben

Fotók: bekes.katasztrofavedelem.hu

 

