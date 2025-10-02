1 órája
Berobbant a házba egy autó: képeken a szerdai súlyos baleset
Felpörögtek az események Mezőberényben a Zrínyi Miklós utcában, ahol a hatóságoknak és a mentőknek is gyorsan kellett reagálniuk egy váratlan helyzetre.
A baleset helyszínén a tűzoltók áramtalanították a járműveket, miközben a mentők megfigyelésre kórházba szállították az autók utasait.
Forrás: bekes.katasztrofavedelem.hu
Két személygépkocsi frontálisan ütközött Mezőberényben, a Zrínyi Miklós utcában. Az egyik jármű az ütközést követően lesodródott az útról, kidöntött egy kerítést és egy háznak csapódott. Az épület statikailag nem sérült, a közművekben sem keletkezett kár. A békéscsabai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket.
Mindkét autóban egy-egy ember utazott, akik szerencsére önerőből ki tudtak szállni. A mentőszolgálat munkatársai őket további megfigyelésre kórházba szállították. A helyszínen félpályás útlezárás volt érvényben.
Két személygépkocsi frontálisan ütközött MezőberénybenFotók: bekes.katasztrofavedelem.hu
Amire felmegy a pumpa: hatalmas volt a csattanás, ám a női sofőr nyugodtan továbbhajtott
Bemelegítő disznótorral hangoltak a Csabai Kolbászfesztiválra - galériával, videóval