Hármas karambol a 44-esen, több sérült!

A ráfutásos baleset Csabacsűdön, a 44-es főút és a Zrínyi Miklós utca találkozásánál történt. Információink szerint az első autó befékezett, a mögötte lévő még meg tudott állni, de a harmadik beléjük szaladt. A szarvasi hivatásos tűzoltók két gépkocsit áramtalanítottak. A helyszínre mentő is érkezett, úgy tudjuk ketten könnyebben sérültek. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.