október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

21°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Hármas karambol a 44-esen, több sérült!

Címkék#Csabacsűd#gépkocsi#karambol#személyautó#forgalom

Három személyautó ütközött össze csütörtökön délután.

Beol.hu
Hármas karambol a 44-esen, több sérült!

Tart a helyszínelés!

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A ráfutásos baleset Csabacsűdön, a 44-es főút és a Zrínyi Miklós utca találkozásánál történt. Információink szerint az első autó befékezett, a mögötte lévő még meg tudott állni, de a harmadik beléjük szaladt. A szarvasi hivatásos tűzoltók két gépkocsit áramtalanítottak. A helyszínre mentő is érkezett, úgy tudjuk ketten könnyebben sérültek.  Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu